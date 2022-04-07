2022/04/07 | 13:13 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف مدير مركز رصد للدراسات الفكرية والاستراتيجية محمد غصوب اليوم الخميس، عن مصير الاموال المخصصة لاعادة اعمار محافظة نينوى.وقال غصوب لوكالة “ايرث نيوز” ان “الكل بان يعلم ان محافظة نينوى اصابها تدمير كبير بعد ان تم احتلالها من قبل عصابات داعش واثناء عمليات التحرير وهناك اموال كثيرة خصصت لمحافظة نينوى سواء […]

ظهرت المقالة بعد اكثر من خمسة اعوام على تحريرها..



اين ذهبت الاموال المخصصة لاعمار نينوى؟ أولاً على ايرث نيوز.

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