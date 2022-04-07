العراق يتوج أولاً في بطولة العرب للمصارعة الرومانية للناشئين

2022/04/07 | 13:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… احرز المنتخب الوطني العراقي للناشئين بالمصارعة الرومانية المركز الأول في البطولة العربية التي اختتمت في مدينة مكة المكرمة بمشاركة 16 منتخباً .وقالت وزارة التربية في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “منتخب العراق للناشئين بفعالية الرومانية حقق خمسة أوسمة ذهبية، حيث حصد اللاعب احمد محمد قادر من ثانوية اتابكلر للبنين التابعة لتربية كركوك المركز […]

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