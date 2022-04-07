2022/04/07 | 13:48 - المصدر: السومرية نيوز

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بينهم إرهابيان..



القبض على 6 متهمين ومصادرة أسلحة استخدمت بـ"دكة عشائرية" في بغداد

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