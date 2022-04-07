طلب وزاري عاجل لمنع تداول 52 مادة زراعية في الأسواق العراقية

2022/04/07 | 13:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز- خاص

طالبت وزارة الزراعة مكتب رئيس الوزراء باتخاذ الاجراءات العاجلة لمنع تسرب 52 مادة زراعية تقرر حظر تداولها في الأسواق المحلية.

وبحسب وثائق حصلت عليها "الاقتصاد نيوز" فأن المواد الممنوعة تتضمن بيض المائدة والتمور وىالدجاج الحي والمجمد والتبوغ وفساتل النخيل والعسل والبصل والاسماك النهرية والبحرية المجمدة والمبردة وكذلك البصل والباقلاء وسماد اليوريا وحيوان الجاموس ولية الغنم وغيرها.

وشدد وزير الزراعة محمد كريم على وفق الوثيقة الرسمية الصادرة بتاريخ 6 نيسان 2022، على عدم السماح بحركة نقل حمولات هذه المواد من اقليم كردستان الى باقي المحافظات بعض النظر عن الوثائق التي تصاحبها.

وطالب الوزير مركز العمليات الوطني، التابع الى مكتب رئيس الوزراء، توجيه الجهات المعنية باتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع المتسرب منها الى الاساواق المحلية.





يشار الى أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، قررت أمس الاربعاء، فتح أبواب الاستيراد أمام المنتجات الزراعية المستوردة لمدة 3 أشهر في محاولة للسيطرة على ارتفاع الاسعار.

من جهتها، اتخذت حكومة اقليم كردستان اجراء مماثلا لكن لمدة شهرين فقط، إذ تشهد الاسواق العراقية ارتفاعا حادا في أسعار المواد الغذائية والانشائية بشكل عام منذ عدة أشهر.





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