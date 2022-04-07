العمل تعلن صرف منحة الـ 100الف دينار

2022/04/07 | 13:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلنت وزارة العمل، الخميس، صرف منحة غلاء المعيشة البالغة 100 الف دينار.

وذكرت هيئة ذوي الاعاقة التابعة للوزارة في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "على المستفيدين من راتب المعين المتفرغ مراجعة منافذ توزيع الصرف الالكتروني العائدة الى مصارف (الرافدين ،الرشيد، أشور) لاستلام منحة غلاء المعيشة البالغة 100 الف دينار اليوم الخميس الموافق 7ـ4ـ2022".

وأضافت أنه "تم اطلاق ملحق رواتب شهر اذار للمستفيدين اللذين لم تطلق رواتبهم بسبب انتهاء صلاحية بطاقة الدفع الالكتروني او تغير المعين وغيرها"، داعية أياهم "الى المراجعة ايضا لاستلام رواتبهم من تلك المنافذ".

وأوضحت أنه "تم اطلاق المنحة بعد استلام التمويل من وزارة المالية فضلا عن تمديد صلاحية بطاقات الماستر كارد المنتهية صلاحيتها لشهر واحد فقط تزامنا مع شهر رمضان المبارك لإطلاق رواتب المستفيدين الذين لم يستلموا راتبا الشهر الماضي".

ودعت الهيئة بحسب البيان "المستفيدين من راتب المعين المتفرغ الذي تنتهي صلاحية بطاقتهم خلال الاشهر (2ـ3ـ4ـ 2022) لمراجعة مقر الهيئة في بغداد وأقسامها في المحافظات لتجديد البطاقات تجنبا لإيقاف رواتبهم".

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