2022/04/07 | 13:50 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ciHWie3ljBA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. #دهوك.. موجة ترابية تضرب مناطق عدة من المحافظة وانخفاض في مدى الرؤية) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. #دهوك.. موجة ترابية تضرب مناطق عدة من المحافظة وانخفاض في مدى الرؤية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).