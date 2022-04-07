وفاة كاتب مصري شهير

2022/04/07 | 13:54 - المصدر: وكالة نون

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أعلنت النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر،

اليوم الخميس، وفاة الروائي

والسيناريست مجيد طوبيا، عن عمر ناهز 84

عاما بعد مشوار أثرى خلاله المكتبة

العربية والشاشة السينمائية بأعمال

عديدة.





وقد ولد طوبيا ف

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