اندلاع حريق كبير في مجمع تجاري بكربلاء المقدسة

2022/04/07 | 13:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم

الخميس، عن اندلاع حريق كبير في مجمع

تجاري بمحافظة كربلاء المقدسة.

وذكر بيان للمديرية تلقته وكالة نون

الخبرية، أن "الدفاع المدني استنفرت

فرقها بعد اندلاع حادث حريق كب

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