بالمطرقة.. زوج يقتل زوجته في العبارة شرقي ديالى

2022/04/07 | 13:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

اقدم رجل، اليوم الخميس، على قتل زوجته في ناحية العبارة شرقي ديالى.وقال المصدر في تصريح خاص ل (بغداد اليوم) ان "خلافات زوجية تطورات الى قيام الزوج بضرب زوجته بمطرقة، ما اسفر عن مقتلها على الفور"واضاف ان"الحادث وقع في قرية السادة التابعة لناحية العبارة”، مشيرا الى”نقل الجثة الى الطب العدلي والقبض على زوجها"

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