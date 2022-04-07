2022/04/07 | 13:54 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الزراعة : نجاح إنتاج هجين الطماطة صنف (روعة) في محطات أبو غريب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/04/07 | 13:54.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزراعة : نجاح إنتاج هجين الطماطة صنف (روعة) في محطات أبو غريب) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزراعة : نجاح إنتاج هجين الطماطة صنف (روعة) في محطات أبو غريب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).