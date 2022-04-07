سيناء كلاكيت ثالث مرة.. الجمهورية الجديدة تدار بمنطق مدير البورصة خارجياً والمقاول المحتكر داخلياً - أشرف أيوب

2022/04/07 | 14:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أشرف_أيوب فما الوطن كما تراه السلطة إلا مجموعة أصول فريدة للمستثمرين ودعم دور الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.



أي لا تدخل ضمن حساب الإيرادات والمصروفات في ميزانية الدولة، فهو رأسمال الصندوق السيادي ماكينة تسييل تلك الأصول حسب ترمومتر تقلبات السياسة الدولية والمركز الرأسمالي الذي يدور في فلكه اقتصاد الجمهورية الجديدة، من خلال تكوين شراكات استثمارية مع رأس المال الأجنبي، وتوفير السيولة للمقاول المحتكر لإن ......





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