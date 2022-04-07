باريس تستدعي السفير الروسي بعد منشور

2022/04/07 | 14:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استدعى وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، الخميس، من جديد السفير الروسي لدى باريس، بعد نشر السفارة تغريدة اعتبرها الوزير "غير لائقة" بشأن الفظائع المرتكبة في بوتشا الأوكرانية.

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