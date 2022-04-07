المالية تستعرض نتائج اعمال المؤسسات المالية للعام الماضي

2022/04/07 | 14:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

استعرضت وزارة المالية، اليوم الخميس، نتائج اعمال المؤسسات المالية للعام الماضي.

وذكر المكتب الاعلامي للوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "الوزارة شاركت، بفعاليات الإجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية بمشاركة ممثلي وزارات المالية والاقتصاد العربية والمنعقد في المملكة العربية السعودية".

واشار البيان الى ان "الاجتماع، حضره مستشار رئيس الوزراء ووفد من وزارة المالية برئاسة وكيل الوزارة طيف سامي ومدير عام الدائرة الإدارية والمالية ومدير عام دائرة الدين العام ومدير عام الصندوق العراقي للتنمية الخارجية وممثل عن وزارة الزراعة وبمشاركة البنك المركزي العراقي".

واوضح، ان "الإجتماع إستعراض نتائج أعمال المؤسسات المالية للعام الماضي، وتقييم الإنجازات، وبحث الآفاق المستقبلية لتعزيز دور المؤسسات المالية في تقوية أواصر التعاون بين البلدان العربية".

يذكر ان الهيئات المالية العربية وصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي تعقد اجتماعاتها سنوياً، ويتم خلالها استعراض أداء كل هيئة والموضوعات المطروحة على جدول أعمالها.

وتساهم هذه الهيئات في توفير التمويل اللازم لمشروعات تنموية ودعم موازين المدفوعات والتصحيح الهيكلي وخدمات ضمان الاستثمار وائتمان الصادرات في المنطقة، إلى جانب المساهمة في تمويل المشروعات التنموية العربية مما تعزز دورها في تنمية عجلة الاقتصاد العربي .

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