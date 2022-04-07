2022/04/07 | 14:17 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برامج التغذية يشمل 5 محافظات الأشد فقراً بالعراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية تكشف تغيير بعض المناهج في السنة المقبلة) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية تكشف تغيير بعض المناهج في السنة المقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).