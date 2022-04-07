الخارجية الصينية: الناتو كان يجب أن يتحول إلى “تاريخ” منذ زمن بعيد

2022/04/07 | 14:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو لي جيان، بأن “حلف الناتو هو نتاج للحرب الباردة، وكان من المفترض أن يصبح جزءا من التاريخ منذ زمن بعيد”.جاء ذلك في إفادة صحفية اليوم، الخميس، ردا على سؤال حول موقف الصين من انضمام فنلندا إلى التحالف، وتابع أنه “لا يستطيع التعليق على احتمال نظري، […]

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