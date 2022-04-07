بقيمة 11 مليار.. سوق العراق للأوراق المالية تداول 9 مليار سهم الاسبوع الحالي

2022/04/07 | 14:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز- بغداد

نظم سوق العراق للأوراق المالية، خلال الأسبوع الاول من شهر نيسان 2022، خمس جلسات تداول من يوم الاحد المصادف 03/04/2022 الى يوم الخميس المصادف 07/04/2022.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة خلال هذا الأسبوع أكثر من (9) مليار سهم، فيما بلغت قيمت الأسهم المتداولة في هذا الأسبوع أكثر من (11) مليار دينار.

وأغلق مؤشر التداول في السوق لأول جلسة من الأسبوع على (602.16) نقطة بينما اغلق المؤشر في نهاية الأسبوع على (597.48) نقطة محققا بذلك انخفاضا مقداره (0.78%) عن اغلاقه في اول الجلسة.

ونفذت خلال الأسبوع أكثر من (2800) عقد بيع وشراء على أسهم الشركات المدرجة في السوق.

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