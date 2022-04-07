2022/04/07 | 14:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة شرطة بغداد، اليوم الخميس،

إلقاء القبض على متهمين اثنين يسرقان

الحقائب النسائية بتهديد النساء بمسدس

وهمي "جداحة" في منطقة المنصور.

وذكرت القيادة في بيان، أنه "بعد ورود

عدة شكاوى تتضمن قيام

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغداد.. القبض على اثنين يسرقان حقائب النساء باستخدام مسدس "جداحة") نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بغداد.. القبض على اثنين يسرقان حقائب النساء باستخدام مسدس "جداحة") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).