بينهم إرهابيان.. القبض على 6 متهمين ومصادرة أسلحة استخدمت بـ

2022/04/07 | 14:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم

الخميس، القبض على 6 متهمين ومصادرة

أسلحة استخدمت بـ"دكة عشائرية" في

العاصمة بغداد.

وذكرت القيادة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، ان "قوة من اللواء (22) فرقة

المشاة ال

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