تسلل بخفية!.. مجهول يطعن طالبة داخل مدرستها بميسان ويلوذ بالفرار

2022/04/07 | 14:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ ميسان

افاد مصدر امني، اليوم الخميس، باقدام مجهول على طعن طالبة داخل مدرسة في محافظة ميسان.

وذكر المصدر لـ (بغداد اليوم)، أن "شخصاً مجهول الهوية تسلل بخفية الى داخل مدرسة الشيماء الابتدائية بمنطقة حي القاهرة وسط مدينة العمارة مركز محافظة ميسان وهاجم إحدى الطالبات".

وأضاف أن "الجاني طعن الطالبة المقصودة بسكين حادة، ثم لاذ بالفرار إلى جهة مجهولة، دون معرفة سبب الهجوم عليها".

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