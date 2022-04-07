الديمقراطي الكردستاني يعلق على الاستهداف الجديد لأربيل: رسالة من هؤلاء - عاجل

2022/04/07 | 14:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - اربيل

أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني دلشاد شعبان، اليوم الخميس، أن الاستهداف الجديد لمصطفى تابع لشركة كار في أربيل هو رسالة سياسية أخرى من قوى السلاح المنفلت.

وقال شعبان في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إنه "يتوجب على الحكومة الاتحادية أن تكون أكثر حزما وشدة فما يجري هو محاولة لخلخلة الوضع الأمني في عموم إقليم كردستان".

وأضاف أن "ما جرى يوم أمس من استهداف جديد سببه وجود قوى غير رسمية تحمل السلاح في مناطق قريبة من أربيل".

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