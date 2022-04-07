2022/04/07 | 14:26 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ توصل علماء فلك لتحديد أبعد مجرة مكتشفة من الكون، على هيئة جسم أحمر متوهج، تشكل بعد 330 مليون سنة من “الانفجار العظيم”.واستغرق الضوء الخافت للمجرة السفر 13.5 مليار سنة ضوئية للوصول إلينا على كوكب الأرض.وأطلق مكتشفو المجرة عليها اسم “إتش دي 1″، وقد أشاروا في بحثهم المنشور في مجلة “الفيزياء الفلكية” […]

ظهرت المقالة علماء يرصدون أبعد مجرة مكتشفة في الكون أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علماء يرصدون أبعد مجرة مكتشفة في الكون) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (علماء يرصدون أبعد مجرة مكتشفة في الكون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).