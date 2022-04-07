الإطار التنسيقي: على التيار الصدري إعادة حساباته بشأن قضية الكتلة الأكبر

2022/04/07 | 14:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وفي انتقالة الى الشأن السياسي أكد الإطار التنسيقي انه يتوجب على التيار الصدري إعادة حساباته بشأن قضية الكتلة الأكبر التي يجب ان تكون من داخل البيت الشيعي.

وقال القيادي في الإطار التنسيقي فاضل جابر في تصريح أن الخلاف بين الإطار والتيار بسيط ويمكن ان يتم حله في جلسة واحدة او لقاء خلال شهر رمضان، ودعا جابر جميع الأطراف السياسية الى اغتنام فرصة شهر رمضان الكريم وفتح صفحة جديدة وتصفير جميع الخلافات لتجنب مزيداً من التدهور الحاصل في جميع المجالات في البلاد.

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