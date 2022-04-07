رئيس اليمن يسلم صلاحياته لمجلس قيادة رئاسي

2022/04/07 | 14:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بعيدا عن الحرب بين روسيا وأوكرانيا أعلن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي تسليم صلاحياته إلى مجلس قيادة رئاسي.

وقال هادي في كلمة بثها التلفزيون انه يفوض مجلس القيادة الرئاسي تفويضاً لا رجعة فيه بكامل صلاحياته وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية مضيفا ان المجلس مكلّف بالتفاوض مع الحوثيين لوقف إطلاق نار دائم في كافة أنحاء اليمن والجلوس على طاولة المفاوضات للتوصل إلى حل سياسي نهائي وشامل يتضمن مرحلة انتقالية تنقل اليمن من حالة الحرب إلى السلام.

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