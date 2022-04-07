البدر: العراق قريب من اجتياز الموجة الرابعة من الوباء

2022/04/07 | 14:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال المتحدث باسم وزارة الصحة ان العراق يقترب من اجتياز الموجة الرابعة من وباء كورونا.

وأكد البدر في تصريح ان انخفاض أعداد الوفيات والاصابات بالفيروس يعد مؤشرا لبدء انحسار الوباء وتخطي الموجة الرابعة مبينا ان الموجة الاخيرة كانت أقل تأثيرا وضررا من سابقاتها.وأضاف البدر ان هنالك مؤشرات على ظهور موجات جديدة من الفيروس في عدد من الدول لافتا الى ان غالبية المصابين في الفترات الاخيرة هم من الذين لم يتلقوا اية جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس.

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