ملاحظات علي الميثاق الثوري لسلطة الشعب - تاج السر عثمان

2022/04/07 | 14:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#تاج_السر_عثمان 1 في خطوة أخري متقدمة صدر الميثاق الثوري لسلطة الشعب – السودان 2022 من لجان المقاومة بالولايات للتداول الجماهيري ، يتكون الميثاق من المرتكزات الآتية: 1- الإعلان السياسي ، 2- سلطة الشعب ، 3- ميثاق الشرف السياسي والأحكام العامة ، 4- برناج الفترة الانتقالية، 5- الدستور الانتقالي ، مع الاشارة الي أن المرتكزين الرابع والخامس سوف ينشرا لاحقا.



رغم أن الميثاق لم يُنشر مكتملا ، الا أن هذا لا ......





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