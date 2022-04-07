إلى ماذا يرمي المسلمون من الصلاة في تايمز سكوير في نيويورك ؟؟ - أحلام أكرم

2022/04/07 | 14:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحلام_أكرم إندهشت بشدة حين رؤيتي للخبر المنشور على صفحة ال بي بي سي العربية تحت عنوان نيويورك: لماذا أثارت صلاة تراويح في ميدان تايمز سكوير جدلا واسعا؟ في 4 إبريل 2022 والتي دعا إليها منظمون من بينهم من يدعو ليس فقط للصلاة ولكن لنشر الدعوة ؟؟؟؟ ..



ما يُقارب 1500 مُصلي لبى الدعوة ..



.ووزعت لهم وجبة إفطار ..؟؟؟؟الخبر ذكرني بصور الداعية المصري أبو حمزة في الماضي لصلاة الجمعة وخطابها في ......





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