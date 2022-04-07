الاسدي: ما يجري من خرق للدستور ليس الاول وعلى السلطة التشريعية معالجة هذه المسالة

2022/04/07 | 14:37 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكد الخبير القانوني جمال الاسدي اليوم الخميس، انه من الناحية الدستورية يجب انتخاب رئيس الجمهورية خلال ٣٠ يوما من تاريخ انعقاد جلسة مجلس النواب الاولى.وقال الاسدي لوكالة “ايرث نيوز” ان “جلسة مجلس النواب الاولى عُقدت في يوم ٩ /١ ما معناه ان ٣٠ يوما المنصوص عليها دستوريا انتهت يوم ٨ /٢ […]

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