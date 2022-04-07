حرب أوكرانيا.. إسرائيل تختار معسكر الاستبداد - يعقوب بن افرات

2022/04/07 | 14:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#يعقوب_بن_افرات أثارت الصور المؤلمة التي وثقت جرائم الروس في بلدة بوتشا في ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف، موجة استنكار واستياء كبيرين من قبل الحكومات والرأي العام العالمي، وفي مقدمتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن.



ولكن كان من اللافت أن إسرائيل حليفة واشنطن الرئيسية في الشرق الأوسط لم تنضم إلى قافلة المستنكرين وحملة الغرب ضد حرب بوتين على جيرانه الأوكرانيين.استمراراً لقرارها المبدئي، ترفض الحكومة الإسرائيل ......





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