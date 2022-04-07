2022/04/07 | 14:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..دعا الاطار التنسيقي ، الثلاثاء ، التحالف الثلاثي الى التنازل عن مشروعه الخطير والجلوس الى طاولة الحوار لفك الانسداد السياسي من خلال اتباع الطرق الدستورية في تشكيل الحكومة، محذرا من ازدياد وتعميق الازمة في حال تعنت الصدريين وحلفائهم.وقال عضو الاطار النائب محمد الصيهود في تصريح لـ/ المعلومة /، ان “عدم تحقيق […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاطار: الثلاثي سيعمق الازمة اكثر اذا لم يتنازل عن مشروعه الخطير) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاطار: الثلاثي سيعمق الازمة اكثر اذا لم يتنازل عن مشروعه الخطير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).