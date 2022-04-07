وسيط يكشف حقيقة مفاوضات اتحاد الكرة مع مدرب الجزائر

2022/04/07 | 15:21 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف الوسيط وسام الهاشمي، حقيقة مفاوضات اتحاد الكرة مع مدرب منتخب الجزائر جمال بالماضي.وقال الهاشمي لـ”ايرث نيوز” إن “انباء انتشرت عن رغبة اتحاد الكرة التعاقد مع مدرب منتخب الجزائر جمال بالماضي لقيادة المنتخب الوطني العراقي خلال المرحلة المقبلة”.وبين أن “هذه الاخبار عارية عن الصحة، حيث تواصلت مع وسطاء مقربين من المدرب […]

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