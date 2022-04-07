تعليمات الاشتراك بالامتحانات العامة لطلبة المراحل المنتهية لـ 2021 – 2022

2022/04/07 | 15:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة التربية ، التعليمات الخاصة بالاشتراك في الامتحانات العامة لتلاميذ وطلبة المراحل الدراسية المنتهية للعام الدراسي 2021 – 2022 .

وبينت الوزارة ان اللجنة الدائمة للامتحانات العامة اصدرت اعماماً الى المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة ينص الآتي ،(يحق لجميع تلاميذ الصف السادس الابتدائي المستمرين بالدوام للعام الدراسي الحالي الاشتراك بالامتحانات العامة “الوزارية” ، وكذلك يحق لطالب الصف (الثالث المتوسط) وطالب الصف (السادس الاعدادي) بفروعه كافة الاشتراك بالامتحانات العامة “الوزارية” اذا كان ناجحاً في جميع الدروس أو إذا كان مكملاً في (درس واحد أو درسين أو ثلاثة دروس) في درجات السعي السنوي بعد إضافة درجة القرار وهي (10) درجات فقط .

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