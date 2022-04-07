عاصفة ترابية تجتاح الموصل وتتسبب بتعطيل الدوام الرسمي

2022/04/07 | 15:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شهدت مدينة الموصل عاصفة ترابية كثيفة اجتاحتها منذ مساء أمس الأربعاء ومازالت مستمرة حتى اليوم

وازدادت كثافة الغبار مع ساعات الصباح الاولى مما اضطر الحكومة المحلية في نينوى الى تعطيل الدوام الرسمي في جميع دوائر الدولة باستثناء الخدمية والصحية منها.من جهتها أعلنت إدارة مطار اربيل الدولي تعليق جميع الرحلات من وإلى المطار بسبب الغبار الكثيف التي يسود أجواء المحافظة مبينة ان الرحلات سيتم استئنافها بعد تحسن الحالة الجوية.

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