2022/04/07 | 15:24 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | ايقاف الرحلات الجوية بمطار أربيل الدولي بسبب العاصفة الترابية وسوء الاحوال الجوية

منذ 33 دقيقة

عاجل | ايقاف الرحلات الجوية بمطار أربيل الدولي بسبب العاصفة الترابية وسوء الاحوال الجوية

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