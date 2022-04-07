استراليا تهنئ العراق على نجاحاته المتواصلة في محاربة الإرهاب والكاظمي

2022/04/07 | 15:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى

الكاظمي، اليوم الخميس، سفير أستراليا

لشؤون مكافحة الإرهاب السيد روجر نوبل،

بحضور السفيرة الأسترالية لدى العراق

السيدة باولا إليزابيث غانلي.

وجرى خلال اللقاء بحث ا

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