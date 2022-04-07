2022/04/07 | 15:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت إدارة مطار أربيل الدولي، اليوم

الخميس، تعليق تسيير الرحلات الجوية

بسبب العواصف الترابية التي غطت مدى

الرؤية.

وقال المدير العام للمطار هوشيار احمد

في تصريح صحافي، إن عدد الرحلات

المتوقفة 89 رحلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايقاف الرحلات الجوية في مطار اربيل الدولي) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ايقاف الرحلات الجوية في مطار اربيل الدولي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).