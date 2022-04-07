الرافدين يصدر توضيحا بشأن منحة غلاء المعيشة

2022/04/07 | 15:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدر مصرف الرافدين، اليوم الخميس، توضيحاً بشأن توزيع منحة غلاء المعيشة للمستفيدين من راتب المعين المتفرغ.

وقال المصرف في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إنه "تم صرف منحة غلاء المعيشة البالغة 100 ألف دينار الى المستفيدين من راتب المعين المتفرغ التابعة الى هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارة العمل".

ودعا المصرف في بيانه الى "المشمولين الى مراجعة منافذ توزيع الصرف المتواجدة في بغداد والمحافظات لاستلام المنحة".

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