خبير قانوني يكشف عن مفاجأة: حكومة تصريف الأعمال بإمكانها ارسال الموازنة إلى البرلمان - عاجل

2022/04/07 | 15:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادكشف الخبير القانوني فيصل ريكان، اليوم الخميس، عن امكانية ارسال حكومة تصريف الأعمال الحالية الموازنة العامة إلى البرلمان. وقال ريكان في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "موازنة العام الحالي اعدت قبل ان تتحول الحكومة الى تصريف الأعمال وقبل ان يتم حل مجلس النواب في العام 2021".وأضاف، أنه "على حكومة تصريف الأعمال ارسال قانون الموازنة إلى البرلمان وتشير الى انه تم اكمالها واعدادها عندما كانت الحكومة كاملة الصلاحيات ليتم مناقشتها من قبل مجلس الواب".وتابع، أن "العراق لديه مجلس نواب جديد مكتمل ولديه كامل الصلاحيات وبإمكانه تمرير قانون الموازنة".واشار ريكان إلى أنه "لايمكن لحكومة صريف الأعمال اعداد الموازانة وارسالها الى البرلمان حتى وان تم تفويضها من مجلس النواب لأن التفويض يجب ان يكون بموجب الدستور".

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