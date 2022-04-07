الصقور بالأزرق الكامل في مواجهة الجزيرة الإماراتي

2022/04/07 | 15:40 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ عقد قبل قليل المؤتمر الفني لمباراة القوة الجوية والجزيرة الاماراتي.وستقام المباراة يوم غد الجمعة لحساب الجولة الاولى من دوري أبطال اسيا.وسيرتدي فريق القوة الجوية اللون الازرق الكامل وحارس المرمى اللون الأحمر.وسيرتدي فريق الجزيرة الاماراتي اللون الأبيض الكامل ، وحارس المرمى اللون الاسود.

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