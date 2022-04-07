وزير النفط: مساعٍ لتعظيم الإيرادات بأسرع الطرق

2022/04/07 | 15:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

أكد وزير النفط احسان عبد الجبار، اليوم الخميس، وجود مساعٍ لتعظيم الايرادات النفطية، فيما أشار الى أن هناك دعماً برلمانيّاً لتعزيز قدرة العراق على تصدير أكبر كمية.

وقال عبد الجبار لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الوزارة لديها امكانية تأمين صادرات النفط الخام بمعدل أكثر من 3 ملايين و300 ألف برميل من المنافذ الجنوبية".

وأوضح، أن "العائدات المالية المتوقعة وفق السيناريوهات المطروحة من قبل وكالات الطاقة العالمية والباحثين سيكون فيها فائض عما تم اقراره من سعر البرميل في الموازنة"، معرباً عن أمله "في القدرة على توفير العائدات بالمبالغ الملائمة من اجل سد الحاجة الضرورية في مجال دعم الطبقات الفقيرة ووزارة الكهرباء وايفائها باستحقاقاتها امام موظفيها والوقود والكهرباء المستوردة".

واشار الى "سعي الوزارة لتعظيم الإيرادات بأسرع الطرق وبما يحافظ على استقرار سوق الطاقة وحصة العراق في السوق العالمية"، لافتا الى ان "رئيس اللجنة المالية حسن الكعبي وعدداً من النواب داعمون لهذه المعطيات من اجل تعزيز قدرة العراق على تصدير اكبر كمية من النفط وتعزيز مكانه الحقيقي في سوق الطاقة".

وعبر عبد الجبار عن "تفاؤله باستمرار معدلات زيادة اسعار النفط مع نهاية العام الحالي".

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