2022/04/07 | 15:46 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حذرت منظمة “اليونيسيف”، من أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية نتيجة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا “يرفع مخاطر سوء التغذية” لملايين الأطفال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.وأشارت المنظمة التابعة للأمم المتحدة، إلى أن “العائلات في هذه المنطقة تعاني من أجل توفير وجبة الإفطار خلال شهر رمضان”، محذرة من أن “استمرار الوضع الحالي سيضر […]

ظهرت المقالة بسبب الحرب الأوكرانية..



“اليونيسيف” تحذر من سوء تغذية أطفال الشرق الأوسط أولاً على ايرث نيوز.

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