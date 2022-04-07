التربية تُحدد تعليمات الاشتراك بامتحانات المراحل الدراسية المنتهية

2022/04/07 | 15:50 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعليمات الاشتراك بالامتحانات العامة لعام 2021 - 2022 .

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