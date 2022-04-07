استقرار الكهرباء الهدوء قبل العاصفة

2022/04/07 | 15:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: صالح لفتة

الهدوء الذي يسبق العاصفة هذا ما يحدث

في قطاع الكهرباء العراقي في هذا الوقت

من العام يكون التجهيز تقريباً مئة

بالمئة والكهرباء مستمرة لان مستوى

الاستهلاك قليل جداً وهو الأدنى في كل

موا

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