صدور العدد السادس والأربعون من مجلة الموقف السياسي

2022/04/07 | 15:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدر العدد السادس والأربعون - من مجلة

الموقف السياسي الشهرية، التي تصدر عن

إعلام العتبة الحسينية المقدسة، وهي

مجلة تعنى بالموقف السياسي للمرجعية

الدينية العليا في العراق والعالم أجمع.

تضمن هذا العدد ك

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