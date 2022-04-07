التربية تُحدد تعليمات الاشتراك بامتحانات

2022/04/07 | 15:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة التربية، اليوم الخميس،

التعليمات الخاصة بالاشتراك في

الامتحانات العامة لتلاميذ وطلبة

المراحل الدراسية المنتهية او ما تعرف

بـ"البكلوريا" للعام الدراسي 2021 – 2022 .

وأوضحت الوزارة في بيان

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