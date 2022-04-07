2022/04/07 | 15:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالىكشف مصدر حكومي، الخميس، عن احتجاز نحو 100 متسولة في مدينة عراقية.وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "مفارز من شرطة قضاء خانقين(105كم شمال شرق بعقوبة) قامت بحملة هي الاكبر بعد 2003 ونجحت في احتجاز نحو 100 متسولة كن منتشرات في الطرق والازقة والتقاطعات والقرى".واضاف المصدر، ان "الحملة تاتي في اطار مساعي مواجهة تفاقم ظاهرة التسول والتي بلغت مستويات غير مسبوقة في الاشهر الاشهر"، مبيناً ان "المتسولات امام القضاء العراقي في تحديد مصيرهن".فيما اشار الناشط احمد كريم الى ان "التسول ارتفع في خانقين وبقية مدن ديالى بنسبة 40% خلال الاشهر 8 الماضية مع تدفق المئات من المحافظات المجاورة".واضاف كريم، ان "جزء كبير من المتسولين هم تابعين لمايعرف بمافيات التسول والتي تتخذ منها مورد مادي كبير"، لافتا الى ان "هناك عرب واجانب من بين المتسولين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هي الاكبر بعد 2003.. احتجاز نحو 100 متسولة في مدينة عراقية - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هي الاكبر بعد 2003.. احتجاز نحو 100 متسولة في مدينة عراقية - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).