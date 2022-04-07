الاتحاد الوطني يجدد تمسكه بمنصب رئيس الجمهورية ومرشحه برهم صالح

2022/04/07 | 15:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- السليمانية جدد الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الخميس، تمسكه بمنصب رئيس الجمهورية ومرشحه برهم صالح، مبينا انه لا حل للازمة الحالية سوى الحوار.

وقال عضو الاتحاد الوطني الكردستاني صالح فقي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "الاتحاد الوطني يرى بأن الخروج من الأزمة هو الجلوس على طاولة التفاوض والتخلي عن محاولة فرض الإرادة من قبل أحزاب معينة".

وأضاف أن "الاتحاد متمسك بمنصب رئاسة الجمهورية كونه استحقاق طبيعي وسياسي ولن يفرط به"، مشيرا الى ان "برهم صالح لايزال المرشح الوحيد ولم يجر مناقشة طرح أي مرشح بديل".

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