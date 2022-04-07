حزب كردي: المواطن يعيش أوضاعا صعبة في كردستان

2022/04/07 | 15:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - أربيلأكد القياي في حزب العدل الكردستاني ريبوار أمين، اليوم الخميس، أن المواطن الكردي يعيش أوضاعا صعبة بالتزامن مع قدوم شهر رمضان.وقال أمين في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "الأوضاع التي يعيشها المواطن هي بسبب فساد الأحزاب الحاكمة وعوائل السلطة".وأضاف أن "عوائل السلطة مستمرة في نهب الثروات والأموال وتاركة المواطن يعيش أسوأ أيامه في ظل تأخر صرف الرواتب وسوء الخدمات، بينما تستطيع حكومة كردستان من خلال الإيرادات التي تصلها توزيع الرواتب وبشكل منتظم".

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