الرافدين يباشر بتوزيع منحة غلاء المعيشة

2022/04/07 | 16:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن مصرف الرافدين، الخميس، عن توزيع منحة غلاء المعيشة للمستفيدين من راتب المعين المتفرغ.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، إنه "تم صرف منحة غلاء المعيشة البالغة 100 ألف دينار إلى المستفيدين من راتب المعين المتفرغ التابعة إلى هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارة العمل".

ودعا البيان "المشمولين الى مراجعة منافذ توزيع الصرف المتواجدة في بغداد والمحافظات لاستلام المنحة".

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