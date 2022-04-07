كيف تؤثر التوترات بين الصين وتايوان على كل شخص في العالم تقريبا؟

2022/04/07 | 16:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلعب تايوان دورًا حاسمًا في التأكد من حصول العالم على أحدث أجهزته التكنولوجية، من أجهزة الكمبيوتر المحمولة إلى الأسلحة المتقدمة، في الوقت المناسب.السبب وراء ذلك هو أنها تعتبر رائدة في توريد رقائق أشباه الموصلات

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