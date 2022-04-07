نصائح الصيام لتجنب الشعور بالجوع خلال رمضان

2022/04/07 | 16:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ كُشف عن مجموعة من نصائح الخبراء حول النظام الغذائي والتغذية والعافية لكيفية التمتع بصحة جيدة أثناء الصيام في شهر رمضان المبارك.وعلى الرغم من أن الاقتراحات خاصة بالشهر الكريم، إلا أن الكثير من الإرشادات مفيدة لأي شخص صائم أو يريد فقط بدء نظام غذائي صحي.– فائدة الصيام قالت أوسما غاني، اختصاصية التغذية […]

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